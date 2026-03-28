Paradela camina un año más para donar alimentos al Banco Rías Baixas

Centenares de personas caminaron siete kilómetros solidarios Mónica Ferreirós

La Asociación Cultural A Croa de Meis celebró esta mañana su ya tradicional andaina solidaria para recaudar fondos para entidades benéficas. En esta ocasión todo lo recaudado irá destinado al Banco Alimentos Rías Baixas.

Así, por tercer año consecutivo, la asociación citó a todos los caminantes a partir de las 10:00 horas para el reparto de dorsales en el Campo da Boca de Paradela. Desde allí, a las 11:00 horas, y después de una pequeña presentación partía la andaina para recorrer un total de siete kilómetros por el área recreativa de As Eixás, la playa fluvial, por el puente de divide Paradela de Baión, aprovechado además la ocasión para acercarse y hacer una pequeña visita guiada del molino que actualmente está restaurando su propietario. La caminata puso punto y final de nuevo en Campo da Boca.

Aunque en sus últimas ediciones esta andaina se celebró coincidiendo con la Festa do Cocido, en el mes de febrero, este año el mal tiempo obligó a atrasar su celebración, y por eso desde la asociación no tenían claro cuanta gente podría asistir. Sin embargo, fue todo un éxito. “Tivemos arredor dunhas 200 persoas e ademais fixo moi boa mañá”, explicaba María del Campo, miembro de la Asociación A Croa.

De hecho, tal fue el éxito que A Croa se plantea ahora cambiar oficialmente la fecha de la andaina para celebrarla por estas fechas porque el objetivo lo tienen claro “canta máis xente participe, mellor”, señalaba María del Campo.

Compra de alimentos

El precio del dorsal fue de cinco euros por persona, un dinero que ahora se invertirá en comprar alimentos en establecimientos locales de Meis para después donarlos todos al Banco Alimentos Rías Baixas, la entidad seleccionada este año para la donación. “Cada ano doamos os fondos a distintas entidades, o primeiro ano foi para un atleta paralímpico de aquí da parroquia, o segundo ano para a Asociación Contra el Cáncer, e este ano decidimos o Banco de Alimentos porque é unha asociación cercana que está en Portonovo”, explican desde A Croa.

Más allá de su implicación con esta andaina solidaria, la asociación meisense colabora también con la representación y con el Concello durante la celebración de la Semana Santa de Paradela.

Programación en Paradela

La reconocida como fiesta de interés turístico de Galicia arrancará mañana con la escenificación de la entrada de Jesús en Jerusalén y la bendición de los ramos y las palmas en la Praza de Outeiro a partir de las 13:00 horas.

La programación continuará el jueves a las 21:00 horas con la escenificación de la última cena en el atrio de la iglesia, mientras que el viernes será el día grande con más escenificaciones, actos litúrgicos y el desenclavo en el monte de A Croa.