Meis rinde un merecido homenaje a sus vecinos más comprometidos e ilustres

La sexta edición de la gala volvió a premiar a los suyos Gonzalo Salgado

El Concello de Meis entregó ayer un buen número de reconocimientos en la sexta edición de su Gala de Meisinas y Meisinos do Ano; hasta siete vecinos y colectivos a los que agradecer su compromiso con el municipio en un evento que estuvo cargado de alegría, pero también de emotividad. El evento volvió a estar conducido por el periodista Terio Carrera e incluyó actuaciones musicales de la Banda de Música da Vertula, acompañada por Mercedes Tilve y Miguel Caldas, para ir alternando la entrega de la estatuillas

Un reconocimiento que este año recayó en siete personas o colectivos ilustres o que destacaron por su compromiso social. Entre ellos estuvo Arantxa Abal Freiría, quien cerró hace poco una librería en Cambados y decidió donar los fondos existentes al Ayuntamiento meisino. También se premió a Miriam Canda Mallo, que ha publicado un libro; así como a la familia Díaz Buceta, colaboradora de la Festa dos Callos como propietarios de una vivienda en la Praza de España que se utiliza desde hace años como almacén y lugar de intendencia para el evento.

Isidoro Dios Rodiño, carpintero ya jubilado que colaboró de forma desinteresada con el Concello, es artífice de los trofeos en madera del pasado torneo interrparroquial de veteranos y el podio de la Carreira de Leo. Él fue otro de los homenajeados, como la Coral Xuntanza de Meis, por su XXX aniversario; Ricardo Fernández Mascato, como exfutbolista y entrenador del Zacande; y Carmela Núñez como fundadora de O Trevo.