Meis

Los viticultores de O Salnés mantienen la presión contra la propuesta de rebajar el rendimiento

Unións Agrarias continúa con las charlas informativas y recoge firmas contra la medida

A. Louro
12/03/2026 00:55
Unións Agrarias continúa coa ronda de charlas informativas
Gonzalo Salgado
Unións Agrarias realizó ayer la segunda asamblea con los viticultores prevista en la comarca para abordar la cuestión de una posible reducción del rendimiento por hectárea que mantiene sobre la mesa el Consello Regulador y al que se oponen los productores salinienses. Desde el sindicato ya rechazaron esta misma semana la propuesta de rebajar esta cuota de los 12.000 a los 10.000 kilos por hectárea, algo que, a su juicio, supondría importantes mermas en los ingresos de los pequeños productores, especialmente en la comarca de O Salnés.

Una consecuencia económica que explicaron ayer nuevamente a los viticultores en una concurrida charla informativa en el Auditorio de Meis, tras abrir esta ronda de consultas el pasado lunes en Castrelo. La siguiente cita será el sábado en la casa de cultura de Dena —una de las que se prevén más multitudinarias junto la ya celebrada en la parroquia cambadesa— y seguirá en el Auditorio de Ribadumia y el de Sanxenxo, los próximos días 25 y 26 de marzo, respectivamente. En todos los casos será a las ocho y media y el objetivo es conocer la opinión de los productores sobre una medida que todavía no ha sido elevada al pleno del Consello Regulador y para la que, en caso de salir adelante, no se descartan movilizaciones.

