Condenan a un año y medio de cárcel a un meisino que iba a preparar un viñedo con un explosivo casero

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a un año y medio de cárcel a un meisino acusado de la supuesta comisión de un delito de tenencia y fabricación de sustancias explosivas sin autorización, tras ser sorprendido cuando preparaba una carga explosiva para romper una piedra de grandes dimensiones en un terreno que estaba siendo preparado para plantar un viñedo.

Así, aunque inicialmente el Ministerio Fiscal pedía para el acusado cinco años de prisión, finalmente rebajó la pena solicitada hasta los dos años — evitaría el ingreso efectivo en prisión— al tener en cuenta atenuantes de confesión extemporánea y de reparación del daño.

Los hechos se remontan al pasado 10 de enero de 2024 cuanto el acusado fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil de Cambados en una finca ubicada en el Concello de Meis preparando una carga explosiva para romper una piedra de grandes dimensiones. La acción la realizaba, según la sala, para efectuar labores de destierre preparatorias del terreno para plantar viñedo.

Una vez descubierto por el agente —al que en un primer momento señaló que la garrafa de plástico que llevaba era una lata de aceito— procedió a desinstalar y limpiar el dispositivo para evitar el riesgo de deflagración accidental si permanecía la pólvora en los agujeros de la roca, asegurando la zona.

Los magistrados destacan que el sospechoso carecía de los permisos administrativos necesarios para fabricar o utilizar sustancias explosivas, así como que poseía, además de la pólvora empleada en el intento de detonación, 3.215 gramos de pólvora negra de fabricación casera, elaborada por él, que le fue incautada por la Guardia Civil y que era una mezcla física de nitrato potásico, azufre y carbón, compuestos típicos de la pólvora negra, que se utiliza en cargas de propulsión y mechas.

En la sentencia de la Audiencia de Pontevedra indican que, desde su primera declaración judicial hasta el juicio oral, el condenado reconoció los hechos, “incluyendo el dato de haber sido la persona que fabricó la pólvora, hecho que no se hubiera podido acreditarse sin su declaración”. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

“Una explosión controlada”

Así pues, durante el juicio oral, el meisino reconoció los hechos, pero alegó que le contrataron de forma puntual para realizar un trabajo en un terreno que estaba siendo preparado para plantar un viñedo y retirar las piedras conforme se iban haciendo tareas de destierre. Sin embargo, en el transcurso de esta labor, aparece una piedra más grande que no podía ser extraída y troceada, por lo que optó por una “explosión controlada”. No obstante, destacó que no es una tarea que realiza habitualmente y que aceptó por estar pasando por un momento de necesidad.

Pese a ello, reconoció que había trabajado antes en una cantera y que por lo tanto sabía manejar explosivos, fabricando él mismo la pólvora, porque le parecía “más seguro que cortar la roca en cuñas”, pese a que no contaba con la precisa licencia administrativa, por lo que finalmente fue condenado por la Audiencia, que tiene en cuenta dos atenuantes, que rebajaron la pena final.