Meis

La caída de un árbol destroza el lavadero de la Aldea Labrega y Meis estudia su rehabilitación

A. Louro
09/02/2026 21:04
La estructura colapsó tras la caída del árbol
La estructura colapsó tras la caída del árbol
Cedida
La sucesión de temporales que se ceba desde hace meses con los municipios de Arousa dejó importantes daños el pasado fin de semana en Meis, donde las fuertes rachas de viento acabaron por derribar un árbol de grandes dimensiones que provocó importantes destrozos en el lavadero de la Aldea Labrega ubicada en la Ruta da Pedra e da Auga, una de las sendas más visitadas de las Rías Baixas.

Así lo lamentó la alcaldesa, Marta Giráldez, que avanzó la intención del Concello de estudiar la reconstrucción de la estructura, que acabó seriamente dañada tras el desplome del ejemplar en su cubierta. Así, recalcó que “desde o Concello xa traballamos para sacar en canto o tempo o permita” los escombros para poder evaluar la situación.

La Aldea Labrega forma parte de la ruta de los Muiños de Serén y engobla un conjunto escultórico creado por la Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra, a un lado de la Ruta da Pedra e da Auga. Un importante recurso turístico que el Concello tratará de recuperar tras los daños provocados por las sucesivas borrascas, que aún acompañarán a los concellos arousanos en los próximos días y que han plagado de incidencias a municipios como A Illa, Cambados o Ribadumia, especialmente.

