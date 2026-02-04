Un hombre de 36 años fallece en Meis intoxicado por mónoxido de carbono
La persona que alertó al 112 encontró a la víctima inconsciente esta mañana cuando revisaba un generador
Un hombre de 36 años fallece en Meis al sufrir una posible intoxicación por monóxido de carbono desprendido por un generador en un local de la Avenida Médico Paz García, en la parroquia de Nogueira.
Según informó el 112 Galicia, sobre las 8:45 horas de esta mañana un particular solicitó asistencia sanitaria urgente para este hombre, que ya presentaba síntomas de intoxicación.
La víctima, hijo de la propietaria de un supermercado, había ido a revisar un generador puesto en marcha a raíz de un corte de luz y fue hallado inconsciente. Los equipos de emergencias trataron de reanimarlo, pero no se pudo hacer nada por salvarle la vida.
Primeras hipótesis
Los bomberos comprobaron que había un alto nivel de monóxido de carbono, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que el hombre pudo sufrir una intoxicación, pero habrá que esperar los resultados de la autopsia.