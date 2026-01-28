Mi cuenta

Diario de Arousa

Meis

Terra de Asorei mejorará la gestión de sus viñedos con una ayuda de 73.000 euros de la Xunta

Las subvenciones para reestructuración y reconversión llegan a 39 viticultores en Pontevedra

A. Louro
28/01/2026 16:04
El delegado de la Xunta, Agustín Reguera, visitó la bodega
El delegado de la Xunta, Agustín Reguera, visitó la bodega
Gonzalo Salgado
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó esta mañana las instalaciones de la bodega Terra de Asorei, que se benefició de una ayuda de 73.000 euros al amparo de la línea de subvenciones de la Xunta para reestructuración y reconversión de viñedo en Galicia.

La bodega, ubicada en Meis, destinará estos fondos autonómicos en mejorar sus técnicas de gestión de viñedos, así como su productividad y competitividad, según destacaron desde el gobierno autonómico.

Cabe destacar que estas ayudas cuentan con un presupuesto de más de 3 millones, destinándose más de 1,5 millones del total a la provincia de Pontevedra, donde se beneficiaron 39 personas viticultoras y bodegas y permitirán actuar en 72,5 hectáreas de viñedo. En este sentido, Reguera destacó que se trata de una medida estratégica, con el objetivo de incrementar la competitividad de las explotaciones vitícolas, mediante los reajustes estructurales del viñedo, para que se reduzcan los costes de producción de las explotaciones, en las que hay un gran predominio del minifundio. También con las mejoras técnicas de la gestión de los viñedos que contribuyan a redimensionar las explotaciones y con los reajustes varietales para favorecer su orientación al mercado.

