Diario de Arousa

Meis

Meis cederá a Amicos un local en el consultorio de Paradela para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad

A. Louro
27/01/2026 19:48
La alcaldesa, Marta Giráldez, junto a Miguel Beiro, de Amicos
La alcaldesa, Marta Giráldez, junto a Miguel Beiro, de Amicos
Mónica Ferreirós
Meis recibía formalmente por parte del Sergas la cesión del antiguo consultorio médico de Paradela en octubre de 2024. Era un paso que el Concello llevaba largo tiempo demandando para destinar el inmueble a usos sociales, después de que el ambulatorio cerrase en el inicio de las medidas frente a la pandemia del covid-19. Así, uno de estos usos sociales estará destinado a la orientación e inserción laboral de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad y se ejecutará a través de la asociación Amicos.

Así pues, el Concello y la entidad firmaron un convenio para la cesión del antiguo despacho médico, que funcionará como local de la asociación para atender a los dos centenares de usuarios con los que cuenta en la comarca. De este modo, Amicos pondrá a disposición de las personas beneficiarias un servicio integral de orientación laboral, así como un amplio abanico de formación gratuita para el empleo, a través de su orientador laboral, Rubén Lemos, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y favorecer su inserción en el mercado de trabajo.

Las personas interesadas en participar en este servicio o recibir más información pueden contactar con Amicos a través del correo electrónico persoas@amicos.org o en el teléfono 674 095 685. En el último año, el servicio de Formación y Empleo de la entidad barbanzana apoyó laboralmente a cerca de 2.000 personas, de las que 800 participaron en distintas formaciones impartidas por la entidad. En cuanto a inserción laboral, alcanzó las 500 personas insertadas.

Amicos ofrece este servicio en distintos puntos de Galicia y Extremadura, un apoyo que en la provincia pontevedresa sumó este año a la comarca de O Salnés a una red ya asentada. Hasta ahora, en la provincia la entidad estaba solo presente en la zona de influencia de la ciudad de Pontevedra y en las comarcas de Deza–Tabeirós.

Un uso social

“A verdade é que estamos moi contentos, para nós é moi importante darlle este uso a ese local; agradecemos á asociación Amicos por pensar en nós para ofrecer este apoio, dirixido non só a persoas de Meis senón tamén de toda a contorna. Esperamos que nun tempo falemos de éxito no apoio de persoas”, destacó la alcaldesa, Marta Giráldez, durante la rueda de prensa, donde subrayó el valor de dar un uso social al antiguo consultorio.

No será, sin embargo, la única entidad que preste sus servicios desde el inmueble, que está ya acondicionado y con las condiciones adecuadas de accesibilidad, según destacaron desde el gobierno local. Allí también se ubicará la asociación Acción Contra el Hambre, además del punto de atención sociolaboral de Amicos, ya operativo. Asimismo, Giráldez anunció que próximamente se anunciarán otros usos para el consultorio.

