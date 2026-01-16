Mi cuenta

Diario de Arousa

Meis

Paradela celebrará su Festa do Cocido con una andaina solidaria a favor del Banco de Alimentos

A. Louro
16/01/2026 20:44
Edición anterior de la cita gastronómica
Mónica Ferreirós
La Asociación Cultural A Croa de Paradela organiza una jornada repleta de actividades para el próximo 7 de febrero, cuando tendrá lugar la cuarta edición de la Festa do Cocido, una cita gastronómica que, poco a poco, ya va ganándose un hueco indispensable en el calendario festivo municipal.

Será a las dos y media de la tarde, en el Campo da Boca, en Vilanoviña, con un menú conformado por cocido, auga, vino, refrescos, postre y café, por un precio de 33 euros por persona. Los interesados deben anotarse previamente a través de los números de teléfono 628 703 920, 664 515 925, 618 425 497 y 610 553 376, antes del 31 de enero. Además, a la cita no faltaró tampoco la música, que correrá a cargo del Trío Galia, que alargará la sobremesa, con servicio de bar, hasta entrada la tarde-noche.

Si embargo, antes de la comida, la asociación reeditará su andaina solidaria, que recaudará fondos a favor del Banco de Alimentos Rías Baixas. Será a las diez de la mañana, también desde el Campo da Boca, con un recorrido de siete kilómetros por el área recreativa de As Eixás, playa fluvial y el molino. El dorsal tendrá un precio de cinco euros y se necesita, igualmente, inscripción previa para participar.

