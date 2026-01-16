El BNG llevará al Parlamento de Galicia la situación de la Atención Primaria en Meis

Juan Manuel Vázquez, portavoz del BNG en Meis D.A.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) llevará al Parlamento de Galicia la situación de la Atención Primaria en Meis. Los nacionalistas denuncian “un atraso inxustificable” en las citas que “provoca o colapso dos hospitais de referencia debido á tradanza na atención médica”. Actualmente, indican desde la formación, la demora media para una cita presencial supera los ocho días, “co risco engadido de chegar á consulta e non ter médica, como xa ten acontecido”.

Asimismo, desde el Bloque local advierten que en el centro de salud de O Mosteiro la plaza médica “pode quedar vacante ata o vindeiro 20 de febreiro”. En este sentido, aunque reconocen que desde el Sergas aseguraron que la plaza sería cubierta, no hay garantiza, según la versión de los nacionalistas, “que sexa pola mesma persona, todos os días nin co mesmo horario, o que xera unha evidente inestabilidade na atención sanitaria”.

En cuanto a la situación con las citas médicas, el BNG señala que los retrasos y el “risco” de “non ter médica” obliga a “moitas persoas a acudir aos servizos de urxencias, provocando a súa saturación por falta de previsión da Xunta”. Circunstancia, recalcan, que se repite en otros municipios limítrofes, que también hacen uso de estos servicios.