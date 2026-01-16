Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

El BNG llevará al Parlamento de Galicia la situación de la Atención Primaria en Meis

A. Louro
16/01/2026 20:43
Juan Manuel Vázquez, portavoz del BNG en Meis
D.A.
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) llevará al Parlamento de Galicia la situación de la Atención Primaria en Meis. Los nacionalistas denuncian “un atraso inxustificable” en las citas que “provoca o colapso dos hospitais de referencia debido á tradanza na atención médica”. Actualmente, indican desde la formación, la demora media para una cita presencial supera los ocho días, “co risco engadido de chegar á consulta e non ter médica, como xa ten acontecido”.

Asimismo, desde el Bloque local advierten que en el centro de salud de O Mosteiro la plaza médica “pode quedar vacante ata o vindeiro 20 de febreiro”. En este sentido, aunque reconocen que desde el Sergas aseguraron que la plaza sería cubierta, no hay garantiza, según la versión de los nacionalistas, “que sexa pola mesma persona, todos os días nin co mesmo horario, o que xera unha evidente inestabilidade na atención sanitaria”.

En cuanto a la situación con las citas médicas, el BNG señala que los retrasos y el “risco” de “non ter médica” obliga a “moitas persoas a acudir aos servizos de urxencias, provocando a súa saturación por falta de previsión da Xunta”. Circunstancia, recalcan, que se repite en otros municipios limítrofes, que también hacen uso de estos servicios.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La agrupación nacionalista visitando el Alto de Cordeiro, en Valga

El BNG pide acciones inmediatas para reducir la siniestralidad en la vía del Alto de Cordeiro
Fátima Pérez
El alcalde, Jacobo Pérez, durante una de sus visitas por parroquias

Las visitas del alcalde por las parroquias se retomarán este lunes día 19 en San Clemente
Fátima Pérez
Presentación del evento

Un trail y una andaina solidaria recaudarán fondos para menores saharauis con pie zambo
Olalla Bouza
Igualdade Juventud Cambados

Cambados firma un convenio con tres clubes por la visibilización del deporte femenino en el municipio
A. Louro