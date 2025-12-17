Mi cuenta

Diario de Arousa

Meis

Meis advierte de la posible presencia de un lobo que fue visto en la zona de O Tombo

La alcaldesa puso en conocimiento de la ciudadanía la presencia de este animal en la zona

Fátima Pérez
17/12/2025 11:28
El animal que se pudo ver en la zona de Tombo en San Salvador
El animal que se pudo ver en la zona de Tombo en San Salvador
Cedida
El Concello de Meis advierte de la posible presencia de un lobo en la localidad. La alcaldesa, Marta Giráldez, explica que ayer por la noche fue avistada esta especie por la zona de O Tombo, en la parroquia de San Salvador, concretamente en las inmediaciones de un camino municipal.

La regidora quiso ponerlo "en coñecemento da veciñanza aos efectos oportunos". 

No es la primera ocasión en la que especies poco comunes y que pueden resultar peligrosas aparecen en las proximidades de pequeños municipios, especialmente cuando estos se encuentran próximos a zonas de monte. 

