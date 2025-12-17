Meis advierte de la posible presencia de un lobo que fue visto en la zona de O Tombo

El animal que se pudo ver en la zona de Tombo en San Salvador Cedida

El Concello de Meis advierte de la posible presencia de un lobo en la localidad. La alcaldesa, Marta Giráldez, explica que ayer por la noche fue avistada esta especie por la zona de O Tombo, en la parroquia de San Salvador, concretamente en las inmediaciones de un camino municipal.

La regidora quiso ponerlo "en coñecemento da veciñanza aos efectos oportunos".

No es la primera ocasión en la que especies poco comunes y que pueden resultar peligrosas aparecen en las proximidades de pequeños municipios, especialmente cuando estos se encuentran próximos a zonas de monte.