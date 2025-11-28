Meis se queda sin Feira do Galo de Corral al no regularizarse los criaderos y volverá en 2026

Una de las criadores en el mercado meisino, en una edición pasada D.A.

Meis suspende este año la Feira do Galo de Corral, debido a la situación legal de las productoras. En este caso, la alcaldesa, Marta Giráldez, explica que solo una consiguió regularizar su situación con respecto a la Lei de Sanidade Animal. Un trámite, reconoció, “engorroso” para las productoras y que se puede prolongar durante varios meses.

Sin embargo, Giráldez señala que será, simplemente, un impasse y que la feira regresará de cara al año 2026. En este sentido, acalra que las productoras ya están llevando a cabo los trámites necesarios para regularizar su situación, aunque algunas no podrán realizarlo por las exigencias propias de la ley, como distancias mínimas entre los gallineros.

En cualquier caso, la consecución de esta regularización por parte de una de las productoras arroja luz a las demás, para seguir sus pasos para conseguir superar los complejos trámites administrativos que plantea la ley, de la que lamentan que las incluye en la misma normativa que las grandes granjas de pollos. Desde el Concello, que señala que ha prestado apoyo en todo este proceso, confían así en reanudar la feira en la próxima Navidad con todas las garantías y animan a los vecinos interesados en sumarse a la crianza de los gallos de corral.