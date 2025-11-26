Mi cuenta

Diario de Arousa

Meis

Meis convoca la tercera edición del concurso de decoración de fachadas por Navidad

A. Louro
26/11/2025 06:34
1o premios fachadas concurso nadal navidad Meis
Premiado en una edición anterior
Cedida
El Concello de Meis ha convocado la tercera edición del concurso de decoración de fachadas de Navidad dirigido a los vecinos, que estará dotado con 280 euros para gastar en el comercio o la hostelería local. El objetivo de este certamen pasa por impulsar la decoración de las fachadas de viviendas y edificios ubicados en el término municipal “para o embelecemento dos espazos con motivos navideños; así como promover a creatividade, recoñecendo e premiando, no seu caso, os mellores traballos realizados, e dinamizar a actividade”, según destacaron desde el Concello.

Así pues, los interesados tendrán de plazo para inscribirse hasta el 5 de diciembre a través del Concello, en horario de 9 a 14 horas. La campaña dará comienzo del día 8 al 6 de enero.

En cuanto a los premios, se repartirá un vale de 150 euros para gastar en el comercio o en la hostelería local al primero clasificado. El segundo premio será un cheque de 80 euros y el tercero de 50 euros, ambos también para gastar en la hostelería y comercio meisino.

Las bases del certamen están disponibles a través de la sede electrónica del Concello de Meis y también en el propio Ayuntamiento.

