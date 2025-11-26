Meis convoca la tercera edición del concurso de decoración de fachadas por Navidad

Premiado en una edición anterior Cedida

El Concello de Meis ha convocado la tercera edición del concurso de decoración de fachadas de Navidad dirigido a los vecinos, que estará dotado con 280 euros para gastar en el comercio o la hostelería local. El objetivo de este certamen pasa por impulsar la decoración de las fachadas de viviendas y edificios ubicados en el término municipal “para o embelecemento dos espazos con motivos navideños; así como promover a creatividade, recoñecendo e premiando, no seu caso, os mellores traballos realizados, e dinamizar a actividade”, según destacaron desde el Concello.

Así pues, los interesados tendrán de plazo para inscribirse hasta el 5 de diciembre a través del Concello, en horario de 9 a 14 horas. La campaña dará comienzo del día 8 al 6 de enero.

En cuanto a los premios, se repartirá un vale de 150 euros para gastar en el comercio o en la hostelería local al primero clasificado. El segundo premio será un cheque de 80 euros y el tercero de 50 euros, ambos también para gastar en la hostelería y comercio meisino.

Las bases del certamen están disponibles a través de la sede electrónica del Concello de Meis y también en el propio Ayuntamiento.