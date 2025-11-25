Meis aprueba licitar por 459.686 euros la gestión de la guardería para los próximos dos años

La Corporación de Meis, con los votos favorables del grupo de gobierno socialista y el BNG y la abstención de los populares, aprobaron este lunes el contrato de gestión de la Escola Infantil Municipal, que saldrá a licitación por un importe de 459.686 euros para las dos próximas anualidades, aunque será prorrogable con dos años más.

El contrato de la actual concesionaria ha expirado y en la actualidad está prorrogado, por lo que el Concello busca ahora licitar la gestión para los dos próximos cursos, aunque se reservará la posibilidad de prorrogarlo por dos anualidades más. De hecho, la alcaldesa, Marta Giráldez, explicó que próximamente se reunirá con las trabajadoras de la Escola Infantil, que trasladarán diferentes demandas, como la escasez de material que la actual concesionaria estaría brindando.

Asimismo, tanto el edil nacionalista como la regidora socialista reivindicaron que debe ser la Xunta, quien tiene la competencia en esta materia, la que debería asumir el coste del servicio, que supone —al igual que el SAF— un pequeño agujero para las arcas municipales. Así pues, la intención es que el contrato salga a licitación en las próximas semanas tras la aprobación en Pleno del expediente.