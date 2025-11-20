Meis licitará la gestión de la Escola Infantil por dos anualidades y más de 400.000 euros

El Concello de Meis llevará al próximo Pleno ordinario, que tendrá lugar este lunes 24, el expediente de contratación del servicio de gestión de la Escola Infantil Municipal, ya que el actual contrato ha expirado y está prorrogado. Así, explicó la alcaldesa, Marta Giráldez, se licitará para los próximos dos años, con la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, hasta un máximo de cuatro años. En cuanto al importe, superará los 400.000 euros.

Cabe recordar que la socialista ya señaló en septiembre el objetivo de licitar este servicio antes de terminar el año. Ahora pues, el Pleno deberá ratificar el expediente para que pueda salir a adjudicación de la guardería, que en este mismo curso estrenó una reforma de sus instalaciones de más de medio millón de euros, cuyo grueso fue financiado a través de la Diputación de Pontevedra.

Las obras se centraron así en que el edificio sea más eficiente desde el punto de vista energético y pueda dar cabida a un mayor número de plazas por medio de la redistribución de espacios y la construcción de un aula más en la zona de guardería. Las actuaciones abordaron también la renovación de la envolvente del edificio con la inclusión de aislamiento térmico y en el cambio de la carpintería exterior. Por otra parte, se procedió a la climatización de los espacios con aerotermia y a la producción de agua caliente con un sistema de bomba de calor.

Orden del día

La sesión plenaria del lunes, que se celebrará a las 20:30 horas, tratará también la aprobación, se procede, de un expediente de rectificación del inventario de bienes inmuebles, viales públicos y otros bienes, así como se dará cuenta de la ejecución presupuestaria y del periodo medio de pago durante el tercer trimestre de este año, entre otros puntos del día que compondrán la sesión plenaria.