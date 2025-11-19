Mi cuenta

Meis

Meis reedita su banco de alimentos solidarios a favor de familias vulnerables para esta Navidad

A. Louro
19/11/2025 19:46
Fchada del Concello de Meis
Gonzalo Salgado

El Concello de Meis reedita este año el banco de alimentos solidario por Navidad. Un servicio dedicado a que familias en situación de vulnerabilidad del municipio “poidan dispoñer de alimentos para estas datas tan especiais nos seus fogares”.

Pare ello, el Área de Servizos Sociais del Concello ha habilitado ya unas cajas en los establecimientos de alimentación de la localidad, donde todos los interesados en participar podrán dejar los alimentos de primera necesidad, que se donarán a familias necesitadas. El servicio se mantendrá operativo hasta el 18 de diciembre. “Sabemos que, un ano máis toda a veciñanza de Meis se sumará a esta causa solidaria por un Nadal con recompensa”, señalaron desde el Concello, que animaron a la participación.

