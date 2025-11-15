El gobierno gallego se reúne en Meis para coordinar sus prioridades y objetivos políticos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a los doce conselleiros, en la Pousada de Armenteira Mónica Ferreirós

La Xunta celebra este fin de semana en la Pousada de Armenteira (Meis) su retiro anual, que el año pasado se celebró en Sober, cuando recuperó los encuentros que organizaba Manuel Fraga con sus conselleiros para preparar el curso político. En la reunión, que se extenderá hasta la mañana de la jornada dominical, el presidente, Alfonso Rueda, y su equipo abordarán los retos y oportunidades que tiene por delante la Comunidad —como la gestión de las competencias sobre el litoral— y pondrán en común los proyectos y prioridades políticas de los distintos departamentos de la Xunta.

Así, cada uno de los doce conselleiros expondrá sus principales líneas de actuación y el domingo habrá una intervención de Rueda, abierta a los medios de comunicación, para informar sobre los resultados del encuentro.