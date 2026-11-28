Participantes en una actividad organizada por la asociación

La Asociación de Veciños Santa Lucía de Dena lanza un SOS a través de sus redes sociales para encontrar personas que puedan ponerse al frente de la entidad.

Así, en un mensaje publicado en su perfil de Facebook detallan que el próximo sábado es la última oportunidad para que aparezca una directiva que se pueda hacer cargo. De no suceder, detallan, las personas que están actualmente ocupando esos puestos comunicarán a la Xunta el cese de actividad de la asociación y, por lo tanto, dejará de funcionar.

Antes de que ocurra, indican, espera que alguna persona “voluntaria e voluntariosa” se ponga en contacto con la asociación para que pueda continuar adelante. “Non deixedes que iso pase e presentádevos como esas personas candidatas”, animan en el mensaje publicado. Y explican que esa será la única forma de “salvar” esta entidad vecinal.

La Asociación de Veciños Santa Lucía de Dena fue registrada en el directorio de asociaciones de Galicia de forma oficial el 17 de marzo de 1980. Desde ese momento, llevan organizando diferentes actividades para dinamizar la parroquia. El próximo sábado, si ninguna persona se presenta a la directiva, podría ponerse punto y final a una historia de 46 años .