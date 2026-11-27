Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra convoca el próximo jueves una audiencia preliminar contra una mujer y un hombre acusados de estafar 52.320 euros a un matrimonio de Meaño. En el caso de la mujer, acusada de un delito de estafa continuada, la Fiscalía pide aplicar su absolución por parentesco, ya que se trata de sus suegros, pese a que el Ministerio considera probado que sustrajo de sus cuentas la cantidad imputada. Con respecto al hombre, pide 18 meses de cárcel por un delito continuado de recepción, al recibir en su cuenta el dinero sustraído ilegalmente.

Los hechos se remontan entre 2021 y 2022, cuando la principal acusada convivía con su marido y suegros en Xil. Así, según el relato del fiscal, “movida por el ánimo de procurarse un beneficio patrimonial ilícito a costa del caudal ajeno”, aprovechó la convivencia para acceder a las tarjetas bancarias de sus suegros para retirar de forma continuada efectivo de los cajeros, hasta un total de 52.320 euros.

Un dinero que la acusada posteriormente ingresó en la cuenta de una tercera persona a través de Bizum o de una transferencia bancaria. Así, la Fiscalía considera que este hombre, “movido igualmente por el ánimo de procurarse un beneficio patrimonial ajeno”, incorporó las cantidades a sabiendas de su procedencia ilícita desde la cuenta corriente de los suegros y del marido de la principal acusada.

Además de la pena de cárcel solicitada para él y la absolución penal para ella, la Fiscalía pide que ambos indemnicen de forma conjunta al matrimonio con los 52.320 euros.