Meaño convocó una andaina, desde la Praza do Concello Gonzalo Salgado

Meaño y A Illa acogieron esta mañana sendas andainas para promover la eliminación de la violencia contra la mujer, en el marco de las actividades reivindicativas por el 25-N.

Decenas de personas participaron así en la caminata convocada por el Concello meañés, que partió con el alcalde, Carlos Viéitez, a la cabeza, con el objetivo de concienciar sobre esta problemática social. El municipio culmina su programa con la lectura del manifiesto y un taller sobre el cuerpo y las emociones, el día 25. Por su parte, A Illa emprendió su acción bajo el lema ‘“Tolas, bruxas... insubmisas”.