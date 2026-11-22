Imagen de la visita Cedida

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Luis de la Fuente, seleccionador nacional, trajeron esta semana la Copa del Mundo a Galicia a través de la exposición ‘Reyes del Mundo’, con diferentes actos institucionales en Santiago, como una ofrenda al Apóstol. Una presencia en la Comunidad que aprovecharon para visitar las bodegas Paco & Lola, donde el Concello de Meaño hizo una recepción a Louzán y a de la Fuente.

Así lo anunció ayer el alcalde, Carlos Viéitez, a través de las redes sociales, donde agradeció la visita y la “oportunidade de compartir con eles un momento de encontro e convivencia, no que puideron coñecer un pouco máis a realidade do noso municipio, a nosa xente e o enorme potencial que temos”.

En este sentido, el regidor meañés destacó al albariño y la tradición vitivinícola como “parte da nosa identidade” y uno de los “grandes embaixadores dentro e fóra de Galicia”: “Meaño é terra de viño, de traballo, de tradición e de xente emprendedora”, señaló Viéitez.

“Tamén unha satisfacción que persoas tan destacadas do mundo do deporte como Rafael Louzán e Luis de la Fuente se acheguen ao noso concello e poidan descubrir de primeira man o que somos e o que representamos”. En este sentido, desde el Concello aseguraron que “meaño sempre terá as portas abertas para recibir a quen queira coñecer a nosa terra, xente e viños”. En el caso de Louzán, además fue también pregonero en 2025 de la Festa do Viño.