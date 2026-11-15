Recuerdos y artesanías locales se juntan en la Casa da Cultura de Xil para una muestra gratuita

Cartel de la exposición Cedida

La Casa da Cultura de Xil, en Meaño, se llenará de recuerdos hechos a mano a partir del próximo 29 de noviembre. Se trata de una exposición de fotografías recopiladas por los propios vecinos y vecinas de la parroquia: imágenes de la gente de Meaño, de sus lugares y de su historia. Junto a ellas se colocarán también multitud de artesanías que fueron elaboradas en la propia villa por artesanos locales.

La muerta estará abierta al público los días 29 de noviembre, 6, 8, 12 y 13 de diciembre en horario de 11:30 a 14:00 horas. Además, la entrada será totalmente gratuita para todas las personas interesadas.

La iniciativa está organizada por la Asociación de Vecinos de la parroquia de Xil y cuenta con la colaboración del Concello de Meaño.

Desde la entidad aseguran también que desvelarán poco a poco los expositores que formarán parte del proyecto, por lo que piden al público que se mantenga atento y a la espera para conocer más detalles sobre las artesanías que allí podrá encontrar.