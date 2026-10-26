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Meaño

Diego Rosal será el candidato del BNG a la Alcaldía de Meaño en las elecciones municipales de 2027

A. Louro
26/10/2026 20:21
Rosal y Domínguez, número uno y dos de la candidatura nacionalista
Rosal y Domínguez, número uno y dos de la candidatura nacionalista
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El BNG presentó a su candidato para la Alcaldía de Meaño en las elecciones municipales de mayo de 2027: Diego Rosal. La asamblea local ratificó por unanimidad la candidatura, que contará como número dos con Rosana Domínguez, actual concejala de la formación nacionalista.

Rosal repetirá así como candidato después de renunciar a su acta como edil en las anteriores elecciones por motivos personales, asumiendo esa responsabilidad Domínguez. “grazas á súa valentía e decisión conseguimos facer un traballo exemplar na oposición da corporación, que colocou ao BNG de Meaño como alternativa ao goberno actual”, destacó Rosal, que anunció que durante los próximos meses se confirmarán el resto de nombres que completan la candidatura del Bloque.

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