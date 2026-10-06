La bodega Attis celebra 25 años de trayectoria, con la tradición e innovación como receta 

La firma celebró su 25 aniversario Mónica Ferreirós

La bodega meañesa Attis celebró hoy sus 25 años de trayectoria. Una historia marcada por una personalidad muy propia, conjugando tradición e innovación, que “encaixa moi ben” con lo que representa el sello Galicia Calidade, según destacó en el acto la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. La firma se constituyó como empresa en el año 2027 y actualmente elabora vinos blancos y tintos, tanto dentro como fuera de la DO Rías Baixas, con un total de veinte marcas, aunque también está en el Bierzo, bajo la marca Sangarida.

Sus vinos están presentes actualmente en 25 países y vende el 90% de su producción a través del canal Horeca (hostelería), a través de distribuidores tanto nacionales como importadores. Una internacionalización por la que destaca ya de por sí la Denominación de Orixe Rías Baixas, tal y como destacó la conselleira: “É hoxe a gran referencia da viticultura galega, xa que goza dun enorme prestixio e dunha proxección internacional que medra ano tras ano”, subrayó Gómez, “as súas adegas souberon saír ao mundo, abrir mercados e conseguir que os seus viños e o nome de Galicia estean presentes cada vez en máis lugares”.

En este sentido, la conselleira reafirmó el apoyo de la Xunta al sector gallego del vino, tanto a los productores como a las bodegas y a todos aquellos que como esta empresa muestran que “o rural galego ten capacidade para innovar, para competir e para chegar moi lonxe”. En este caso con, al menos, 25 años de contrastada trayectoria en el sector vinícola.