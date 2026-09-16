Meaño anima la vuelta al cole con una gran fiesta infantil en la Praza Nova de Dena

Presentación de la campaña Cedida

El Consorcio do Comercio do Salnés, junto a la asociación O Corazón de Meaño, organizan este domingo, 20 de septiembre, una fiesta por la campaña de “Volta ao cole”, una iniciativa con la que se pretende dinamizar el comercio local y ofrecer una tarde de ocio para toda la familia.

La actividad tendrá lugar a partir de las 17 horas, en la Praza Nova de Dena y contará con música, animación infantil, diferentes hinchables y fiesta de la espuma, en una iniciativa pensada para los más pequeños.

La iniciativa, ya celebrada en otros puntos de la comarca saliniense, cuenta con el apoyo del Concello de Meaño y de la Xunta de Galicia y busca fomentar las compras en el comercio de proximidad, al tiempo que se ofrece una propuesta lúdica coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar.