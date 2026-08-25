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Meaño

Meaño licita la mejora de dos viales en los lugares de Dadín y Freixieiro por 75.000 euros

Redacción O Salnés
25/08/2026 21:15
Fachada del Concello de Meaño
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El Concello de Meaño sacó a licitación la mejora y ensanche de dos viales en los lugares de Dadín y Freixieiro por un montante de 75.000 euros. Dos caminos cuyo ancho insuficiente provoca inseguridad.

El en caso del vial de Dadín, en la parroquia de Dena, es un camino ampliamente utilizado por numerosos vecinos como vía de entrada y salida a la Autovía do Salnés. Así, se actuará en un tramo de unos noventa metros, donde se realizará un ensanche mediante el retranqueo que afectará a un emparrado de viñedo de albariño, que deberá ser trasladado a la nueva alineación proyectada. Además, se efectuará un muro de contención para sostener las tierras de las fincas afectadas. Asimismo, se asfaltará el vial y se instalará nueva señalización y el pintado de la línea del borde del camino afectado por las obras.

En cuanto al camino de Freixieiro, comunica el lugar de Axis, en Simes, y el propio Freixieiro, en la parroquia de Lores, centrándose la actuación en un tramo de 72 metros de largo, en una zona estrecha y peligrosa debido a la altura del talud existente en uno de los márgenes, que se eliminará con la construcción de un muro y el ensanche del vial afectado.

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