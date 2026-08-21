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Meaño

Meaño tiene uno de los mejores  restaurantes con terraza de toda España

El último ranking de la plataforma TheFork desvela cuales son los 50 mejores establecimientos del país para disfrutar de su espacio exterior

Redacción Arousa
21/08/2026 12:47
La Quinta de San Amaro, en Meaño
La Quinta de San Amaro, en Meaño
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La Quinta de San Amaro, en Meaño, es uno de los 50 mejores restaurantes con terraza de toda España según un ranking elaborado por TheFork, la plataforma pensaba para buscar y reservar mesas en restaurantes de todo el mundo.

Con la llegada del verano, el portal ha publicado su clásico TheFork Summer Hits, un ranking que reúne los mejores 50 restaurantes con terraza del país. Para su elaboración, se han tenido en cuenta criterios como su ubicación en sitios privilegiados, su encanto, su nota media, el tráfico a su ficha y el volumen y calidad de sus reseñas.

Concretamente la Quinta de San Amaro ha sido uno de los cuatro establecimientos de Galicia que se han subido a este ranking estival gracias a, entre otras muchas cosas, su ubicación idílica en viñedos de Albariño o sus servicios de primera calidad.

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