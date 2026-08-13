La Xunta invierte 800.000 euros en tres bodegas de O Salnés para la mejora de sus productos

El delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández, visitó la bodega Vionta, en Meaño Cedida

La Xunta destina más de 800.000 euros a impulsar las inversiones y mejorar la elaboración y comercialización del vino en tres bodegas ubicadas en la comarca de O Salnés.

Estas ayudas, recalcan, permiten a las empresas del sector llevar a cabo actuaciones de modernización y mejora de sus instalaciones y equipamientos, así como avanzar en la incorporación de nuevas herramientas y diferentes procesos que favorezcan su competitividad.

El delegado territorial de A Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó en el día de ayer las instalaciones de la bodega Vionta, ubicada en el concello de Meaño, una de las beneficiadas de esta ayuda. En concreto, esta compañía, recibió más de 116.000 euros.

Durante este encuentro, en el que el delegado estuvo acompañado por representantes de la bodega, Fernández puso en valor el peso del sector vitivinícola en la economía de la comarca de O Salnés y destacó el papel de las bodegas y de las personas que trabajan en el sector en la conservación del paisaje de estos municipios, en la dinamización de las zonas rurales y en la proyección de los productos gallegos fuera de las fronteras de la comunidad.

De la misma manera, Pablo Fernández distinguió el compromiso de la Xunta con el sector vitivinícola y aseguró que “apoiar os investimentos das nosas adegas é tamén apostar pola modernización do rural, pola creación de emprego e por un sector estratéxico para a economía e para a identidade de Galicia”.

En este sentido, el delegado de la Xunta, también quiso destacar la importancia de que el gobierno gallego continúa acompañando a las empresas para que “poidan mellorar a súa competitividade” y, además, continúen “levando a calidade dos viños galegos aos mercados nacionais e tamén internacionais”.