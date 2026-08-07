Meaño recibe 80.000 euros para la mejora de dos caminos en Dena y Lores

Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra

El Concello de Meaño recibe una ayuda de la Diputación de 80.000 euros para ensanchar y mejorar dos vías de la localidad. La primera se trata de la pista de acceso a Dadín, en Dena, paso fundamental para acceder a la Autovía do Salnés, y, la segunda, el camino en Freixeiro (Lores) que conecta con Simes.

Las actuaciones incluyen movimientos de tierra, ejecución de muros de contención, pavimentación asfáltica y la reposición de los servicios, cierres y elementos agrícolas afectados por los retranqueos.

La finalidad de los trabajos es crear unas vías seguras para los vehículos y disminuir el riesgo de accidentes en estos puntos que, actualmente, presentan un ancho muy reducido.

Otros proyectos

La Diputación, además, aprobó otras ayudas destinadas a inversiones en Valga, Sanxenxo y Pontecesures. En el primero de los concellos ya ayuda alcanza los 250.000 euros y está destinada a llevar a cabo el plan anual de asfaltados con el objetivo de mantener las vías en condiciones adecuadas. En concreto, señalan, se actuarán en caminos situados tanto en la parroquia de Setecoros como en Valga.

Por su parte Sanxenxo recibirá una inyección de cerca de 160.000 euros para afrontar las obras de mejora de la accesibilidad de la plaza Manuel Cortés, ubicada en la parroquia de Bordóns. Entre otros trabajos, está previsto incorporar escaleras y ramplas, así como rediseñar la bancada actual.

Por último, Pontecesures más de 70.000 euros para el acondicionamiento de la plataforma y la humanización de la calle Carles.

El objetivo es dotar a esta vía de una plataforma única con zonas de tránsito separadas, mejorar la red de recogida de aguas pluviales y cambiar el alumbrado público. Además, se realizarán mejoras en el parque infantil para mejorar los asientos e iluminación.