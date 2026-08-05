Meaño abre las inscripciones para participar en la carrera popular el 13 de septiembre

Participantes en otra edición de la carrera popular de Meaño

El Concello de Meaño abrió las inscripciones para poder participar en la XL Carreira Popular que tendrá lugar el domingo 13 de septiembre. Las personas interesadas en acudir a este evento deportivo –que es totalmente gratuito– deben realizar su solicitud a través del enlace www.depoticket.com La fecha límite para hacerlo es el día nueve del próximo mes.

Como en años anteriores, la organización presenta tres opciones de participación. La primera de ellas es una andaina que tiene una recorrido de 3,5 kilómetros y está diseñada para que participe público de todas las edades.

Por otro lado está la carrera de adultos que tiene una longitud de poco más de 6000 metros y en la que pueden participar personas nacidos a partir del año 2011. Por último hay varias carreras infantiles con distintas distancias en las que pueden competir niños y niñas nacidos a partir del año 2012 y posteriores.

Entre los premios que se entregarán a los ganadores en diferentes categorías destacan 300 euros y el peso del corredor en botellas de vino Paco & Lola para el primer clasificado masculino y femenino, 200 euros y un fin de semana para dos personas en la Quinta de San Amaro para el segundo o cien euros y una cesta de productos para el tercero.