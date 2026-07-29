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Meaño

Meaño ya tiene fecha para la celebración de su carrera popular: el domingo 13 de septiembre

C. Hierro
29/07/2026 21:05
Participantes en otra edición de la carrera popular de Meaño
Participantes en otra edición de la carrera popular de Meaño
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La XL Carreira Popular organizada por el Concello de Meaño ya tiene fecha para su celebración: el domingo 13 de septiembre.

Como en ediciones anteriores este evento deportivo contará tanto con categorías para participantes adultos –senior, veterano A, B y C– y para corredores infantiles –prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete–. Además, habrá diferentes circuitos, dependiendo de la edad de los competidores.

Tal y como señalan desde el Concello, está previsto que próximamente se abran las inscripciones a través del portal www.deporticket.com. La participación en el evento es totalmente gratuita.

Como años anteriores, se espera que sean muchas las personas que participen en esta competición.

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