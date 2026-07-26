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Meaño

Más de trescientos comensales llenan la Festa dos Muíños de Meaño

A. Louro
26/07/2026 19:46
Participantes en la comida
Participantes en la comida
Mónica Ferreirós
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Más de trescientas comensales han vuelto a darse cita hoy en el Muíño do Ferreiró para celebrar la vigésimo segunda edición de la Festa dos Muíños. Una cita ya tradicional con la que Meaño pone cada año en valor estas construcciones a orillas del río. 

La cita, organizada por el propio Concello de Meaño, contó con un menú compuesto por empanada, pulpo, carne ó caldeiro, postres y café, todo acompañado, como no podría ser de otra forma, por vinos de la DO Rías Baixas y tinto de Barrantes, los dos caldos por excelencia de la comarca de O Salnés.

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