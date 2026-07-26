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Meaño

La mítica Europe celebra los 40 años de 'The Final Countdown' en una noche histórica en Meaño

A. Louro
26/07/2026 11:35
Público en la jornada de ayer
Público en la jornada de ayer
Mónica Ferreirós
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El festival Son do Mar llegó este verano a Meaño desde Cambados con un regalo inesperado. La mítica banda de rock sueca Europe hizo sonar de nuevo en Galicia ‘The Final Countdown’ quince años después y la localidad saliniense fue la elegida. También para iniciar la extensa gira por diferentes escenarios europeos que el grupo liderado por Joey Tempest tiene preparada para este año. A sus 62 años continúa siendo un referente mundial del género tras haber vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su trayectoria.

Sus más fieles seguidores abarrotaron ayer el recinto de Dena, firmando un ‘sold out’ que confirma que Europe no solo es historia de la música, sino que sigue levantando pasiones.Desde su fundación, en el año 1979, el grupo ‘Europe’ destacó  por sus sonidos rock y heavy metal. Fue con su tercer álbum, ‘The Final Countdown’ publicado hace 40 años, en 1986, cuando la banda logró el reconocimiento internacional y contó con gran éxito comercial, llegando a vender más de 60 millones de discos alrededor del mundo.

Una banda sonora que acompañó a generaciones enteras y que, de hecho, sigue escuchándose a día de hoy, por ejemplo, en estadios de fútbol, como un auténtico himno atemporal que ayer pudo escucharse en directo desde Meaño.

Los suecos compartieron escenario con el rock explosivo de Bala, que completó una noche de música rock histórica para el municipio, que estrenó por todo lo alto la primera edición del festival en Meaño tras su paso por O Grove y Cambados y que atrajo hasta Dena a miles de visitantes durante las últimas cuatro jornadas de música en directo.

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