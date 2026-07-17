Meaño descorcha una Festa do Viño que cumple 25 años con una veintena de bodegas

Concurrida inauguración de la Festa do Viño de Meaño) Aiitana Vidal

Meaño descorchó una edición muy especial de su Festa do Viño, que cumple 25 años de historia. Una cita enogastronómica consolidada como un referente para la promoción de los productos vinícolas de la comarca de O Salnés, que cuenta con la participación de un total de 22 bodegas. El acto inaugural contó con presencia de autoridades, encabezadas por el alcalde, Carlos Viéitez, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, entre otras autoridades.

El programa de actos incluyó varias actuaciones musicales y proseguirá mañana, a partir de mediodía, con la apertura de la veintena de casetas del vino protagonista de la fiesta. Degustación que estará amenizada por la música de la Charanga Alambique.

Ya a las nueve de la noche tendrá lugar la verbena sinfónica, protagonizada por la Banda Unión Musical de Meaño (BUMM) y, a partir delas once, fin de fiesta con la orquesta Cinema y DJ Quico, que cerrarán una jornada previa al día grande de los festejos, con los actos institucionales y el fin de fiesta con Panorama.

El alcalde de Meaño y la conselleira de Medio Rural inaguran la Festa do Viño Aitana Vidal

Sector clave

Durante la inauguración, la titular de Medio Rural puso en valor el papel “fundamental” del sector vitivinícola para “xerar emprego e manter vivo o territorio”, así como dinamizar la economía con este tipo de iniciativas que demuestran “por que o val do Salnés é unha das grandes referencias do albariño e da Denominación de Orixe Rías Baixas”. La cita estrena este año himno que conmemora el recorrido histórica de una cita de homenaje al sector del vino.