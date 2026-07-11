Derroche de creatividad para celebrar a San Cristóbal, patrón de los conductores, en Dena y A Illa

Una de las participantes en la procesión de A Illa Mónica Ferreirós

A Illa y Dena celebraron hoy San Cristóbal, patrón de los conductores. Conductores de turismos, camiones, motos y hasta bicicletas se echaron a la carretera para acompañar en procesión al santo. Y lo hicieron luciendo sus mejores galas, ya que en el caso de Dena los vehículos mejor decorados tenían premio. Nada más —y nada menos— que 200, 150 y 100 euros para las tres propuestas más creativos, que convierten cada año el desfile de Dena en uno de los más vistosos y originales de la comarca.

Y es que son ya 62 las ediciones de esta fiesta, que desde hace un par de ediciones sumó a su programa al “chucutrén”, que acompaña a los vehículos participantes en la procesió y no faltó, tras el desfile, la sardiñada y chourizada con pan de millo y vino tinto, todo gratis. La fiesta, además, continuará por la noche, con romería amenizada por el grupo Claxxon.

Bicicletas, en A Illa

No fue, no obstante, la única localidad de O Salnés en rendir homenaje al patrón de los conductores. Así, A Illa tampoco faltó a la cita, con misa a mediodía en O Bao. De allí salió la procesión de vehículos con bendición en O Piorno, donde el coche más engalanado también se llevó premio.

En A Illa, además, no faltaron las bicicletas —que decoradas igualmente con globos, flores y otros adornos— se unieron a los coches, mayoritariamente turismos, en su recorrido por la isla hasta O Rgueiro, donde el grupo SON II ofreció un vermú y se realizó el concurso y bendición para las bicicletas. La cita festiva en A Illa prosiguirá también por la noche, con la música del grupo La Bamba, MB Disco Móvil y Álex Mochales.

Cabe recordar que el pasado viernes también fue el turno de Cambados, con misa y bendición de vehículos en Fefiñáns oficiada por el párroco José Aldao y posterior desfile por las calles del municipio, donde se dejó oír el paso de la extensa comitiva de coches y, mayoritariamente, camiones.