Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

Derroche de creatividad para celebrar a San Cristóbal, patrón de los conductores, en Dena y A Illa

A. Louro
11/07/2026 20:02
Una de las participantes en la procesión de A Illa
Una de las participantes en la procesión de A Illa
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Illa y Dena celebraron hoy San Cristóbal, patrón de los conductores. Conductores de turismos, camiones, motos y hasta bicicletas se echaron a la carretera para acompañar en procesión al santo. Y lo hicieron luciendo sus mejores galas, ya que en el caso de Dena los vehículos mejor decorados tenían premio. Nada más —y nada menos— que 200, 150 y 100 euros para las tres propuestas más creativos, que convierten cada año el desfile de Dena en uno de los más vistosos y originales de la comarca.

Y es que son ya 62 las ediciones de esta fiesta, que desde hace un par de ediciones sumó a su programa al “chucutrén”, que acompaña a los vehículos participantes en la procesió y no faltó, tras el desfile, la sardiñada y chourizada con pan de millo y vino tinto, todo gratis. La fiesta, además, continuará por la noche, con romería amenizada por el grupo Claxxon.

Bicicletas, en A Illa

No fue, no obstante, la única localidad de O Salnés en rendir homenaje al patrón de los conductores. Así, A Illa tampoco faltó a la cita, con misa a mediodía en O Bao. De allí salió la procesión de vehículos con bendición en O Piorno, donde el coche más engalanado también se llevó premio.

En A Illa, además, no faltaron las bicicletas —que decoradas igualmente con globos, flores y otros adornos— se unieron a los coches, mayoritariamente turismos, en su recorrido por la isla hasta O Rgueiro, donde el grupo SON II ofreció un vermú y se realizó el concurso y bendición para las bicicletas. La cita festiva en A Illa prosiguirá también por la noche, con la música del grupo La Bamba, MB Disco Móvil y Álex Mochales.

Cabe recordar que el pasado viernes también fue el turno de Cambados, con misa y bendición de vehículos en Fefiñáns oficiada por el párroco José Aldao y posterior desfile por las calles del municipio, donde se dejó oír el paso de la extensa comitiva de coches y, mayoritariamente, camiones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620