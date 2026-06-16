El escultor meañés Francisco Pazos abre su taller para la segunda edición de ‘Solpor con arte’

Los organizadores presentaron ayer la cita cultural Cedida

Música y arte se aunarán por segundo año consecutivo en Meaño con la iniciativa ‘Solpor con arte’, organizada por la Asociación de Veciños de Xil y la Cultural Santa Cristina de Cobas, con la colaboración del Concello, Dani DJ y Diputación. Una actividad —desarrollada en la finca del taller de escultura del meañés Francisco Pazos— que invita a disfrutar de un atardecer mágico con la mejor música y baile tradicional de la mano del grupo folk Maravallada, Amigos do Acordeón das Rías Baixas, el grupo de gaitas Penaguda y Danzantes de Cobas.

Las asociaciones presentaron ayer la segunda edición de esta cita cultural, que pretende consolidarse en el calendario meañés, junto a la “alma do Solpor e grazas a quen se pode organizar este evento”, el escultor Francisco Pazos Martinez, y el alcalde de Meaño Carlos Vieitez Fernández, entre otras personalidades. Será este domingo, a partir de las seis de la tarde, en una jornada de puesta en valor del arte y de la cultura local, que finalizará con un brindis y en la que escultor realizará visitas guiadas a su casa-museo y obradoiro. Una fiesta donde la música se unirá al arte de las creaciones del escultor, que pueblan la finca en la que se desarrollará el evento, que repite por segundo año gracias a la implicación de Pazos, según destacan desde la organización.