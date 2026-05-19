Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño 

El Hotel Ría Mar en Meaño celebra su ascenso de categoría tras mejorar sus instalaciones

Fátima Pérez
19/05/2026 21:50
Fachada del Hotel Ría Mar, en Meaño
Fachada del Hotel Ría Mar, en Meaño
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Hotel Ría Mar, en Meaño, celebró ayer un acto especial tras ascender de categoría para contar ahora con la cualificación de tres estrellas superior tras realizar diversas actuaciones de modernización y mejora gracias a una ayuda autonómica. El Hotel recibió casi 17.000 euros en el marco de un programa orientado a impulsar la modernización del sector y avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo.

En concreto, las actuaciones que se ejecutaron en el establecimiento de Meaño permitieron mejorar la climatización con la instalación de un sistema de bomba de calor, una instalación fotovoltaica, la renovación de la iluminación con tecnología  LED, entre otras.

Al acto acudió el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, quien destacó “o esforzo realizado polo Hotel Ría Mar para seguir mellorando os seus servizos e adaptarse ás novas demandas do sector turístico, apostando pola sustentabilidade e pola eficiencia enerxética como elementos clave para o futuro”. En este sentido, recordó que “a Xunta continúa apoiando ao tecido turístico galego para que poida modernizar as súas instalacións, reducir custos enerxéticos e ofrecer maior calidade”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620