El Hotel Ría Mar en Meaño celebra su ascenso de categoría tras mejorar sus instalaciones
El Hotel Ría Mar, en Meaño, celebró ayer un acto especial tras ascender de categoría para contar ahora con la cualificación de tres estrellas superior tras realizar diversas actuaciones de modernización y mejora gracias a una ayuda autonómica. El Hotel recibió casi 17.000 euros en el marco de un programa orientado a impulsar la modernización del sector y avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo.
En concreto, las actuaciones que se ejecutaron en el establecimiento de Meaño permitieron mejorar la climatización con la instalación de un sistema de bomba de calor, una instalación fotovoltaica, la renovación de la iluminación con tecnología LED, entre otras.
Al acto acudió el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, quien destacó “o esforzo realizado polo Hotel Ría Mar para seguir mellorando os seus servizos e adaptarse ás novas demandas do sector turístico, apostando pola sustentabilidade e pola eficiencia enerxética como elementos clave para o futuro”. En este sentido, recordó que “a Xunta continúa apoiando ao tecido turístico galego para que poida modernizar as súas instalacións, reducir custos enerxéticos e ofrecer maior calidade”.