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Meaño

Paco & Lola y Tejas Verea inician su nueva propuesta enoturística bajo el sello Galicia Calidade

A. Louro
05/05/2026 20:49
Participantes en la jornada inaugural del proyecto
Participantes en la jornada inaugural del proyecto
Gonzalo Salgado
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Paco & Lola y Tejas Verea presentaron ayer su nueva propuesta eoturística: una visita gourmet que combina una visita guiada por la bodega con la cata de vino con un maridaje de productos certificados por Galicia Calidade: quesos de Arzúa-Ulloa de Queixería Barral y lomo embuchado de raza Duroc de Torre de Núñez; todos ellos presentados sobre tejas cerámicas planas de Tejas Verea, representado la tradición telleira en la comarca.

Trabajos de vendimia para Paco & Lola durante el año anterior

Tejas Verea y Paco & Lola unen vino, gastronomía y tradición industrial con visitas gourmet

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Como complemento a la visita, se proponen rutas de senderismo que recorren este legado, con un itinerario de 15 kilómetros entre Sanxenxo, Meaño y Cambados. Las actividades se ofertan hasta el 31 de mayo, de lunes a sábado, a las 11 y 13 horas, bajo disponibilidad y con reserva previa a través de la página web de la bodega por un precio de 22 euros por persona.

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