El festival Son do Mar suma un nuevo día con Omar Montes a la cabeza

Cartel del concierto de Omar Montes en Meaño Cedida

Son do Mar se convertirá este verano en el festival de más duración de Galicia tras sumar un nuevo día de programación musical en Meaño, que estará dedicado a la música urbana y que contará como uno de los cabezas de cartel a Omar Montes.

El popular cantante madrileño anunció el pasado mes de marzo que se retira de los escenarios y su actuación en Meaño será la única fecha en Galicia este verano, siendo así una de las últimas oportunidades para disfrutarlo en directo, el próximo 26 de julio.

Montes es reconocido por fusionar flamenco con ritmos urbanos, lo que lo llevó a colaborar con una amplia gama de aristas como C Tangana, Bad Gyal, Ana Mena, Abraham Mateo o Rels B, entre otros, sumándose la reciente colaboración con Juan Magán, con una versión modernizada de 'Ayer la vi'.

El festival ultima así su cartel, que contará con cuatro jornadas de música en directo (23, 24, 25 y 26 de julio) en las que se subirán al escenario nombres propios como la banda Europe, Bala, Kapo, Ovy on the drums, Maldita Nerea, The Rapants, Marlos o OBK, entre otros.

Las primeras entradas para el día 26 -para el que todavía quedan nuevas confirmaciones de artistas- saldrán a la venta próximamente a un precio de salida de 30 euros. Además, de habilitará un abono conjunto para los días 24 y 26 (ambos dedicados a la música urbana) a un precio de 60 euros, que se irá incrementando por tramos. Para el resto de jornadas y abonos ya se pueden adquirir en la página web del festival.