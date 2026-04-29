Tejas Verea y Paco & Lola unen vino, gastronomía y tradición industrial con visitas gourmet

Trabajos de vendimia para Paco & Lola, en una campaña anterior Gonzalo Salgado

Tejas Verea y Paco & Lola se unirán para ofrecer una propuesta que pone en valor la excelencia de los productos gallegos a través de una experiencia enoturística que combinará vino, gastronomía y tradición industrial. Se gtratará así de visitas gourmet que incluirán un recorrido por la bodega meañesa con cata de vinos y un maridaje con productos certificados por Galicia Calidade de distintos sectores —participarán en la cita empresas como Queixerías Barral, Torre de Núñez o Real Conservera Española—, como la gastronomía y la industria cerámica.

La iniciativa destaca también la conexión entre el vino y la tradición cerámica del Salnés, una comarca históricamente vinculada a las telleiras, donde la arcilla y la vid forman parte de un mismo paisaje cultural.

Estas visitas estarán abiertas para el público general del 5 al 30 de mayo y tendrán una duración de 90 minutos y se realizarán de lunes a sábado, en un horario de 11 a 13 horas, bajo disponibilidad y con reserva previa, que se podrá realizar por 22 euros por persona a través de la página web de Paco & Lola o consultando disponibilidad en el correo electrónico enoturismo@pacolola.com.