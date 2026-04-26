Meaño reúne a las agrupaciones de Vilatuxe y de Barro en su XXXIV Festival de Bandas

La música de banda fue la protagonista en la jornada Gonzalo Salgado

Numerosos aficionados a la música de banda se congregaron ayer en Meaño para disfrutar de la XXXIV edición de su festival de bandas, ya consolidada en el calendario cultural de la comarca y en el que este año participaron las agrupaciones Xuvenil de Barro y de Vilatuxe, junto a la Banda Unión Musical de Meaño (BUMM), dos formaciones de reconocido prestigio que ofrecieron un repertorio variado, combinando piezas clásicas y contemporáneas.

El tiempo acompañó y fue numeroso el público que ocupó las cuatrocientas localidades habilitadas bajo la carpa instalada en la Praza do Concello para seguir una cita musical que crece año tras año y que consolida a Meaño como una de las capitales en la comarca y la provincia en música de banda.