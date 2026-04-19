Dena-Mita prepara la VI concentración motera con tres jornadas de actividades en mayo

Imagen de archivo de un encuentro de motos anterior en el municipio

La peña Dena-Mita calienta motores para la sexta edición de su concentración motera, que este año se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo con una programación que se espera que reúna a decenas de amantes de estos vehículos de dos ruedas. Desde la organización anuncian que habrá zona de acampada gratuita.

La actividad comenzará el viernes a las ocho de la tarde con la apertura del recinto con música. Más tarde, a las diez y media de la noche, tendrá lugar el primer espectáculo de “stunt” de la mano de Jaque Stunt y Nh Pina, seuido de una ruta noctura a las once y media. A la vuelta, será el turno de la verbena con la orquesta La Última Legión y el Dj Paco Vulkano.

Al día siguiente, los espectáculos a motor comenzarán por la mañana, a las doce y media, con Paulo Martiño Freestyle, seguido de un xantar en el que por cada consumición habrá un picho gratuito. Ya por la tarde, a las cinco y media se hará una ruta por toda la comarca, que concluirá en el recinto de la concentración con juegos moteros con premios.

Por la noche, a partir de las nueve y media, volverán los espectáculos de “stunt” con Paulo Martinho Freestyle, Jaque Stunt y Nh Pina. La jornada finalizará con fiesta de la mano de la banda tribuco a AC DC, Eisi Disi, y el Dj Matrek.

La organización aún no ha revelado el programa para el último día, el domingo 24, pero en ediciones anteriores el evento concluyó con la recepción de los moteros, posterior ruta por la comarca y un pincho gratis.