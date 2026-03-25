Paco & Lola desvela los secretos de su vino premiado como Mejor Blanco de España

El proyecto ‘Orixe’ fue presentado el fin de semana en Tokio Cedida

La bodega meañesa Paco & Lola presentó en Tokio su nuevo proyecto, ‘Paco & Lola Prime Orixe’, una propuesta que desvela, por primera vez, el proceso enológico y creativo detrás de ‘Prime’, reconocido como Mejor Vino Blanco de España 2025. Así, bajo el concepto ‘Orixe’, la cooperativa saliniense abrió su cuaderno de laboratorio para mostrar el origen de este vino a través de tres microvinificaciones sobre lías —acero inoxidable, foudre y huevo de granito— que dan lugar a tres elaboraciones independientes y complementarias, ensambladas en ‘Prime’.

Así pues, el carácter singular de este premiado vino se construye a partir de estos tres caminos enológicos. La microvinificación en acero aporta precisión, tensión y una pureza aromática floral. La microvinificación en foudre es la responsable de la estructura, profundidad y sedosidad. Y, por último, la microvinificación en huevo de granito es clave en la mineralidad y la integración natural del vino.

Cada microvinificación se materializa así en una producción limitada, con identidad propia, concebida como pieza de estudio y cata avanzada. El proyecto fue presentado así en Tokio con la participación de los Masters of Wine Kenichi Ohashi y Dirceu Vianna Junior, con una masterclass para más de un centenar de sumilleres del país nipón.