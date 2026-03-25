Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

Paco & Lola desvela los secretos de su vino premiado como Mejor Blanco de España

La bodega presentó en Tokio su proyecto 'Orixe'

A. Louro
25/03/2026 19:49
El proyecto ‘Orixe’ fue presentado el fin de semana en Tokio
El proyecto ‘Orixe’ fue presentado el fin de semana en Tokio
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La bodega meañesa Paco & Lola presentó en Tokio su nuevo proyecto, ‘Paco & Lola Prime Orixe’, una propuesta que desvela, por primera vez, el proceso enológico y creativo detrás de ‘Prime’, reconocido como Mejor Vino Blanco de España 2025. Así, bajo el concepto ‘Orixe’, la cooperativa saliniense abrió su cuaderno de laboratorio para mostrar el origen de este vino a través de tres microvinificaciones sobre lías —acero inoxidable, foudre y huevo de granito— que dan lugar a tres elaboraciones independientes y complementarias, ensambladas en ‘Prime’.

Así pues, el carácter singular de este premiado vino se construye a partir de estos tres caminos enológicos. La microvinificación en acero aporta precisión, tensión y una pureza aromática floral. La microvinificación en foudre es la responsable de la estructura, profundidad y sedosidad. Y, por último, la microvinificación en huevo de granito es clave en la mineralidad y la integración natural del vino.

Cada microvinificación se materializa así en una producción limitada, con identidad propia, concebida como pieza de estudio y cata avanzada. El proyecto fue presentado así en Tokio con la participación de los Masters of Wine Kenichi Ohashi y Dirceu Vianna Junior, con una masterclass para más de un centenar de sumilleres del país nipón.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina