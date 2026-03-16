Meaño pone el broche a las actividades por el 8-M con una concurrida andaina

Medio centenar de personas se sumaron a la actividad Gonzalo Salgado

La lucha en favor de la igualdad y la concienciación y visibilización han vuelto a ser dos pilares fundamentales de las actividades desarrolladas en los concellos arousanos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, celebrado cada año el 8 de marzo. Una programación especial a la que Meaño puso ayer el broche final con una concurrida “Andaina da muller” y en la que no faltaron iniciativas de todo tipo: desde las más reivindicativas —con la lectura del manifiesto— hasta homenajes (este año a las mujeres nacidas en 1961) o momentos de unión y confraternidad en la ya tradicional “Cea da Muller”.

En cuanto a la caminata, reunió ayer en la Praza de Simes a un buen número de participantes en una jornada de visibilización pero también de actividad física y de promoción de hábitos saludables, con más de medio centenar de vecinos “camiñando pola igualdade”. Una ruta circular de dificultad media, que recorrió algunos parajes de gran interés, como los Muíños do Río Chanca, y que ya está consolidada en la programa municipal del 8-M.

Así, aunque el grueso de actividades relacionadas con esta efeméride ya se han celebrado el anterior fin de semana, coincidiendo con el propio 8 de marzo, lo cierto es que todavía quedan algunas iniciativas pendientes. Es el caso de la presentación del libro ‘Los ojos a través del caos’, el primer poemario de la cambadesa Marta Abal, que organiza ‘Esmar, non á violencia de xénero’, en la Casa da Calzada de Cambados, el próximo viernes. Una entidad que está de celebración, ya que conmemora su década de historia y de ayuda, escucha y atención a víctimas de la violencia machista en la comarca de O Salnés.