Investigan al dueño de un perro por un ataque a una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio de Meaño

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra ordenó continuar las diligencias de investigación por un ataque de un perro a una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Meaño. Los hechos se remontan a julio de 2025, cuando la mujer estaba realizando un servicio en una vivienda de la localidad y fue atacada por la perra del hijo de la mujer dependiente, teniendo que ser asistida con puntos en el antebrazo.

No fue, sin embargo, un episodio ocasional, según recoge el auto emitido por el tribunal. Así, en su denuncia, la trabajadora relata que la perra —de raza mestiza pero descendiente de alguna de las que así son consideradaradas normativamente— ya la habría atacado anteriormente en el mes de enero, aunque se decidió por no denunciar “tras hablar con sus superiores del Concello del Meaño y con el propietario del animal”. Este, según denunció la mujer, le habría prometido que tomaría medidas para evitar que volviera a ocurrir, pero finalmente no lo hizo y se negó a tenerlo atado cuando la trabajadora se encontraba en el domicilio.

El auto recoge también que en el momento del ataque la mujer fue auxiliada tanto por dos vecinos que observaron el suceso como por el propietario del can, que la acompañó al centro médico y le dijo a la trabajadora que “si le preguntaban, fue atacada por un perro de la calle”. Finalmente, la tuvieron que asistir con dos puntos de sutura en el antebrazo y vendado la zona.

Así pues, la Audiencia falló a favor de la continuación de las diligencias después de que el Juzgado de Cambados, en primera instancia, sobreseyera provisionalmente el caso al no apreciar “imprudencia” en los actos del dueño.