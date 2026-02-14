La Xunta presenta en el polígono de A Pedreira las nuevas ayudas para parques empresariales

El alcalde de Meaño con la conselleira de Economía e Industria Gonzalo Salgado

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó ayer el polígono industrial da Pedreira, en Meaño para anunciar que desde el 4 de marzo se podrán solicitar las ayudas de la Xunta para la habilitación y mejora de infraestructuras en los parques empresariales de Galicia, que ascienden a 3,4 millones de euros.

El polígono da Pedreira recibió el pasado año recibió cerca de 80.000 euros de esta línea de ayudas para mejorar el firme de sus infraestructuras viarias. Este parque empresarial fue uno de los 73 que resultaron beneficiados en toda Galicia en la convocatoria de 2025.

Lorenzana explicó que estas ayudas cubren hasta el 80% de la inversión subvencionable, con un máximo de 120.000 euros para las solicitudes individuales y de 138.000 para las conjuntas. Como novedad, señaló que este año también se podrán destinar a mejorar las infraestructuras y espacios públicos del parque empresarial para contribuir a su integración paisajística.

Junto con esto, las ayudas cubren la implantación y mejoras en la iluminación pública, en las plantas de depuración de aguas y en los colectores con vertido a la depuradora municipal; en la gestión de residuos dentro del parque empresarial o en infraestructuras viarias.