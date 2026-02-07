Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

Meaño se pone en marcha contra el cáncer en una jornada solidaria marcada por la lluvia

A. Louro
07/02/2026 21:23
La prueba solidaria contó con éxito de participación
La prueba solidaria contó con éxito de participación
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Meaño se puso hoy en marcha contra el cáncer en la primera edición de la Carrera Solidaria Polilla Ana Vicente, que recaudó fondos en favor Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Pontevedra. La cita, organizada la Asociación Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, reunió a más de dos centenares de participantes en la prueba con un objetivo benéfico y de rendir homenaje a su compañera Ana Vicente, quien falleció en el 2024 tras su lucha contra la enfermedad.

En total, la carrera, de diez kilómetros de itinerario, contó con 206 personas inscritas, aunque también había la posibilidad de una andaina, que contó tambien con más de un centenar de participantes (140). Asimismo, la organización recaudó 1.340 euros a través del Dorsal 0, que habrá que sumar a las aportaciones por las inscripciones y la compra de las camisetas (223), siendo así un éxito en esta primera edición pese a las adversas condiciones meteorológicas.

Dirigido a la investigación

Meaño se volcó así para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer y ofrecer su grano de arena en favor de su investigación y erradicación. Cabe recordar que la efeméride se celebró este mismo miércoles, sirviendo para la visibilización y concienciación de esta enfermedad.

El objetivo concreto de la recaudación solidaria es destinar los beneficios a financiar los Programas de Prevención, Atención Psicológica y Social, Logopedia, Fisioterapia y Ejercicio Físico Oncológico, acompañamiento a pacientes y familiares, además de fomentar y apoyar proyectos de investigación contra el cáncer.

En cuanto al itinerario de la prueba solidaria, que transcurrió bajo la intensa lluvia que protagonizó toda la jornada —y de las últimas semanas—, transcurrió, de forma circular por las calles y miradores de la localidad, con el objetivo de ser asequible para todos los que desearan participar, bien en la carrera o en la andaina.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo del desfile de carnaval en Sanxenxo

Concello y colectivos se asocian y programan siete días de carnaval
C. Hierro
El ideal gallego

Un 30% del alumbrado público de A Illa quedó fuera de servicio y el PP critica falta de gestión por el temporal
A. Louro
Una actividad en la biblioteca de O Grove

La biblioteca de los 14 premios: un lugar de encuentro, de inclusión y de integración
C. Hierro
32d589f4 5bdf 4f70 80f3 22f6b5dc64c2 (1)

La directiva de Aires Novos busca relevo y se despedirá este 2026 con Panorama y París de Noia en las patronales
A. Louro