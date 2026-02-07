Meaño se pone en marcha contra el cáncer en una jornada solidaria marcada por la lluvia

La prueba solidaria contó con éxito de participación Mónica Ferreirós

Meaño se puso hoy en marcha contra el cáncer en la primera edición de la Carrera Solidaria Polilla Ana Vicente, que recaudó fondos en favor Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Pontevedra. La cita, organizada la Asociación Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, reunió a más de dos centenares de participantes en la prueba con un objetivo benéfico y de rendir homenaje a su compañera Ana Vicente, quien falleció en el 2024 tras su lucha contra la enfermedad.

En total, la carrera, de diez kilómetros de itinerario, contó con 206 personas inscritas, aunque también había la posibilidad de una andaina, que contó tambien con más de un centenar de participantes (140). Asimismo, la organización recaudó 1.340 euros a través del Dorsal 0, que habrá que sumar a las aportaciones por las inscripciones y la compra de las camisetas (223), siendo así un éxito en esta primera edición pese a las adversas condiciones meteorológicas.

Dirigido a la investigación

Meaño se volcó así para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer y ofrecer su grano de arena en favor de su investigación y erradicación. Cabe recordar que la efeméride se celebró este mismo miércoles, sirviendo para la visibilización y concienciación de esta enfermedad.

El objetivo concreto de la recaudación solidaria es destinar los beneficios a financiar los Programas de Prevención, Atención Psicológica y Social, Logopedia, Fisioterapia y Ejercicio Físico Oncológico, acompañamiento a pacientes y familiares, además de fomentar y apoyar proyectos de investigación contra el cáncer.

En cuanto al itinerario de la prueba solidaria, que transcurrió bajo la intensa lluvia que protagonizó toda la jornada —y de las últimas semanas—, transcurrió, de forma circular por las calles y miradores de la localidad, con el objetivo de ser asequible para todos los que desearan participar, bien en la carrera o en la andaina.