Maldita Nerea actuará en el festival Son do Mar en Meaño

La banda Maldita Nerea se subirá al escenario del festival Son do Mar en Meaño el próximo 23 de julio junto a Marlon y Luis Fercán. Desde el lanzamiento de 'El secreto de las tortugas' la agrupación se consagró como una de las principales bandas españolas y de las más internacionales en Iberoamérica.

Cabe señalar que Maldita Nerea viene de llenar el pasado mes de diciembre el mítico Wizink Center, en Madrid, ahora llamado Movistar Arena, por lo que promete llevar hasta Meaño su numerosa base de fans. Las entradas y abonos pueden adquirirse ya en la página web del festival. En concreto, el día 23, dedicado al pop e indie, cuenta con una promoción de 24 euros por entrada, aunque con existencias limitadas de las que ya quedan muy pocas.

El festival, que tendrá lugar en Meaño del 23 al 25 de julio, suma así un nuevo nombre al potente cartel que traerá este año a la localidad tras su paso por Cambados. Destaca así la mítica banda Europe, que será el gran reclamo en el apartado del rock, aunque todavía faltan por conocer los dedicados a la música urbana, que ocuparán la jornada del 24.