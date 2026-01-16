Mi cuenta

Diario de Arousa

Meaño

La Rúa Herminia Fariña de Meaño estrena su transformación urbana tras una inversión de medio millón

Los trabajos se centraron en la ampliación del vial, con plataforma única, y en la mejora de la seguridad vial

A. Louro
16/01/2026 20:36
Meaño Herminia Fariña
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, visitó la inauguración de esta céntrica calle
Gonzalo Salgado
Meaño celebró su transformación urbana con la inauguración de las obras de humanización de la calle Herminia Fariña, con una inversión de 522.000 euros, financiada a partes iguales por el Concello y la Xunta, a través de la línea de claboración para proyectos de carácter estratégico en infraestructuras municipales del fondo adicional al Fondo de Cooperación Local, dotada con 8,5 millones.

Los trabajos se centraron en la ampliación de las aceras y la creación de una plataforma única, la mejora de la calzada y su integración paisajística, además de la instalación de nuevo mobiliario urbano. El objetivo es garantizar la accesibilidad y la seguridad viaria en un área muy transitada, que da acceso a parte de los servicios urbanos del Concello: el centro de salud, el CEIP As Covas Meaño, centros polivalentes de mayores, pabellón de deportes y nave municipal de maquinaria, por lo que se configura como una obra necesaria para mejorar la movilidad y acceso hacia todos estos edificios de servicio, al tiempo que se trata de mejorar la calidad urbana y paisajística, reducir el tráfico y fomentar la movilidad sostenible al darle prioridad a los peones y al uso de la bicicleta, entre otros objetivos. La transformación de este espacio busca también poner en valor a figura de la escritora Herminia Fariña, que da nombre a la calle.

Al acto de inauguración acudió el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, y el alcalde meañés, Carlos Viéitez, que destacaron el impulso del gobierno gallego para iniciativas de carácter estratégico a través del Fondo de Cooperación Local.

A través de esta medida, que suma dos convocatorias, se pusieron en marcha 39 propuestas en Galicia, la mitad de ellas en la provincia de Pontevedra. En la comarca de O Salnés, la Mancomunidade se benfició de ayudas para la megaplanta de paneles solares para la ETAP y para el nuevo centro logístico; y Valga y Vilanova para distintas proyectos de infraestructuras deportivas.

Precisamente la elevada demanda que tuvo en las dos primeras convocatorias y su importancia estratégica para los concellos llevó la Xunta a reforzar su presupuesto para 2026 hasta los 10 millones de euros, según explicó el conselleiro.

Asimismo, Calvo señaló que a través de líneas de ayudas específicas para los concellos se impulsaron cerca de un millar de actuaciones. En el caso de Meaño, en los últimos ejercicios recibió cerca de 2,4 millones de euros de la Xunta.

