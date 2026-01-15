Mi cuenta

Meaño

Unos 78 jóvenes se apuntan al Concurso de Novos Intérpretes ‘Jorge Domínguez’ de Meaño

A. Louro
15/01/2026 20:33
Actuación en el Festival de Bandas de Meaño
Gonzalo Salgado
Un total de 78 jóvenes se han inscrito para participar en el XV Concurso de Novos Intérpretes ‘Jorge Domínguez’ de Meaño, en honor al recordado exalcalde. La edición pondrá en disputa premios por valor total de 555 euros, que se dividirán en lotes de material musical —valorados entre los 30 y los 75 euros— y diplomas acreditativos. La fase uno será en la Casa da Música de Meaño, no abierta al público, el próximo sábado 24, y los finalistas actuarán el 29 de marzo en un concierto en el centro social de Dena, ese sí abierto al público, de donde saldrán los ganadores.

De estos 78 participantes, a cuatro se le ha requerido la entrega de más documentación o no podrán formar parte del concurso. En total, habrá un total de cuatro categorías: mini, infantil, juvenil y sénior, estableciéndose premios para los tres primeros clasificados de cada una de ellas

El jurado tendrá en cuenta la calidad y talento de la interpretación, la capacidad y madurez musical y escenénica del intérprete, la solvencia técnica y sonido de las obras escogidas, así como diferentes parámetros técnicos como ritmo, articulación, sonido, dinámicas, estilo, fraseo y demás.

